Сварка виникла між капітаном ПСЖ Маркіньюсом та колишнім віце-капітаном команди Преснелем Кімбепе. Бразильський захисник вважає, що францух хоче забруднити його репутацію.

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Капітанський поділ

Інцидент виник після поразки ПСЖ проти Монако (3:1) а рамках Ліги 1. Маркіньюс наказав гравця столичного колектива не йти до вболівальників після невдалого матчу команди, та от Кімбепе вирішив по іншому. Французький захисник взяв мегафон та пішов щиро просити вибачення у вболівальників ПСЖ. Фанати парижан з бурхливими оплесками зустріли таку ініціативу Кімбепе. Маркіньюсу така витівка партнера по команді не сподобалась. Капітан французького гранда вважає, що Кімбепе навмисне хоче підірвати його авторитет та таким чином демонструє свою непокору.

Лідер слабших