Сварка виникла між капітаном ПСЖ Маркіньюсом та колишнім віце-капітаном команди Преснелем Кімбепе. Бразильський захисник вважає, що францух хоче забруднити його репутацію.
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Капітанський поділ
Інцидент виник після поразки ПСЖ проти Монако (3:1) а рамках Ліги 1. Маркіньюс наказав гравця столичного колектива не йти до вболівальників після невдалого матчу команди, та от Кімбепе вирішив по іншому. Французький захисник взяв мегафон та пішов щиро просити вибачення у вболівальників ПСЖ. Фанати парижан з бурхливими оплесками зустріли таку ініціативу Кімбепе. Маркіньюсу така витівка партнера по команді не сподобалась. Капітан французького гранда вважає, що Кімбепе навмисне хоче підірвати його авторитет та таким чином демонструє свою непокору.
Лідер слабших
- Кімбепе у цьогорічному сезону позиціонує себе, як місцевий революціонер.
- Йому не подобається, що керівництво ПСЖ не довіряє своїм молодим вихованцям, а навпаки дає шанси слабшим придбаним іноземцям.
- Низка французьких гравців підтримують позицію Кімбепе.
- Контракт Прінсвела з парижанами закінчується влітку 2024-го року. Скоріш за все, француз покине ПСЖ. Ходили чутки, що у послугах Кімбепе дуже зацікавлений мадридський Атлетіко.
- Також гравець бажає покинути ПСЖ через ставлення до нього зі сторони керівництва, а ще через критику фанатів, яким не довподоби нестабільність Кімбепе.
- Раніше футболіст уже потрапляв у конфлікт з Кіліаном Мбаппе, який відібрав у захисника капітанську пов'язку.