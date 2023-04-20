Наставник ПСЖ вляпався у расистський скандал ще коли працював на посаді головного тренера у своєму попередньому клубі. Крістоф Галтьє був проти чорношкірих та мусульман у своїй команді.

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Расистський скандал із тренером ПСЖ

Про це він говорив спортивному директору французької Ніцци Жюльєну Фурньє.

14 квітня прокуратура Ніцци відкрила розслідування цієї справи з наставником ПСЖ, який займається дискримінацією релігійних поглядів та расових ознак.

В офіційному офісі футбольного клубу були проведені обшуки.

Галтьє загрожує позбавлення волі на 3 роки та штраф у розмірі 45 тисяч євро. Сам футбольний наставник скидає із себе провину. Тренер парижан у відповідь хоче подати у суд на журналіста, який дав розголос усій цій ситуації.

Якщо провину Галтьє буде доведено, йому загрожує ув'язнення терміном до трьох років та штраф 45 тисяч євро.

Паризький клуб розпочав своє внутрішнє розслідування.

Що відомо про роботу Крістофа Галтьє на чолі Ніцци