Капітан збірної, нові зірки та призери Олімпіади: топ-10 спортсменів України у 2021 році
Джерело:uspa.com.ua
Українські спортсмени неодноразово підіймали наш прапор вище інших. Визначили десятку найкращих атлетів 2021 року.
17 призерів Олімпіади-2020
Асоціація спортивних журналістів України визначила найкращих атлетів 2021 року. Найбільше балів отримав олімпійський чемпіон у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Борець став автором єдиного "золота" України на Олімпіаді-2020.
Варте уваги Усик, Беленюк та Білодід потрапили у рейтинг топ-100 найвпливовіших українців
Відрив від другого місця склав аж 38 очок. За спиною Беленюка розташувався володар двох нагород Олімпійських ігор-2020 з плавання Михайло Романчук.
Трійку лідерів замкнула сенсація у складі збірної України з веслування Людмила Лузан. 24-річна спортсменка з Івано-Франківська здобула "срібло" у каное-двійці на 500 метрах та стала третьою в одиночному запливі на 200 метрів.
Нові зірки українського спорту-2021
Цікаво, що є у топ-10 нові обличчя, які стали зірками спорту у 2021-му. Наприклад, Олена Старікова, яка стала авторкою останньої медалі України у Токіо. 25-річна атлетка сенсаційно стала другою на велотреку у спринті. Українка закрила десятку найкращих (22 бали).
Також у десятці є дует із артистичного плавання Анастасія Савчук та Марта Фєдіна. Українські русалки єдиний дует у топ-10, адже дівчата виступали у парі.
Найближче до десятки найкращих наблизилась каратистка Анжеліка Терлюга, яка стала першою срібною призеркою Олімпіади-2020.
Топ-20 найкращих атлетів України-2021 (у балах)
- Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113
- Михайло Романчук (плавання) – 75
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72
- Олександр Усик (бокс) – 71
- Олена Костевич (стрільба) – 48
- Андрій Ярмоленко (футбол) – 34
- Анастасія Савчук / Марта Фєдіна (артистичне плавання) – 32
- Еліна Світоліна (теніс) – 27
- Дар’я Білодід (дзюдо) – 26
- Олена Старікова (велоспорт) – 22
- Анжеліка Терлюга (карате) – 21
- Олександр Хижняк (бокс) – 16
- Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12
- Ігор Рейзлін (фехтування) – 11
- Алла Черкасова (боротьба) – 7
- Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5
- Ірина Коляденко (боротьба) – 3
- Станіслав Горуна (карате) – 3
- Олег Омельчук (стрільба) – 3
- Юрій Захарєєв (бокс) – 1
Додаткова статистика
Із 20-ти спортсменів аж 17 атлетів принесли Україні нагороди на Олімпійських іграх-2020. Найбільше медалей здобули каноїстка Лузан та плавець Романчук – по дві нагороди.
Цікаво, що у топ-20 найкращих майже усі призери Олімпіади, крім лідера збірної України з футболу Андрія Ярмоленка.
Олександр Усик у 2012 році взяв олімпійське "золото" у Лондоні. А Юрій Захарєєв нещодавно у свої 19 років став чемпіоном світу, побивши рекорд Василя Ломаченка.