Друга поспіль поразка від суперниці з Болгарії
29-річна одеситка прилетіла у Дубаї у статусі срібної призерки Олімпійських ігор у Токіо. Анжеліка Терлюга – лідер рейтингу у своїх ваговій категорії, тому на неї українські прихильники карате покладали багато надій на першому серйозному старті після Олімпіади.
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Українка стартувала з впевненої перемоги над кореянкою (6:0), а вже у другому поєдинку пулу здолала представницю Бразилії (0:5). Переможний шлях Терлюги зупинила каратистка з Болгарії Івет Горанова. Саме ця суперниця завдала Анжеліці поразки у фінал Олімпіади у ваговій категорії до 55 кілограмів. Тоді сутичка завершилась із рахунком 1:5 на користь Горанової.
У Дубаї Івет знову завдала поразки українці – 3:5. Вона вдруге поспіль зупиняє Терлюгу на великих змаганнях.
Виступи українок на чемпіонаті світу
- У ваговій категорії до 50 кілограмів Україну представляє Катерина Крива. Представниця Львівської області ще не виходила на татамі.
- А от у вазі до 61 кілограма у нашої збірної вже гарантовано буде "срібло". Аніта Серьогіна, яка брала участь на Олімпіаді у Токіо, пробилась у фінал чемпіонату світу.
- Галина Мельник, яка виступає у вазі до 68 кілограмів, спробує через втішні сутички пробитись до бронзового фіналу.
- Анастасія Степашко програла у другому раунді.