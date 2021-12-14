Усик найвище серед спортсменів

Президент України Володимир Зеленський очолив цей рейтинг. Відразу за його спиною розташувався власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов. Трійку найбільш впливових українців замкнув Андрій Єрмак – голова Офісу Президента.

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Серед спортсменів найвищу сходинку посів Олександр Усик – 51 місце. У вересні 2021 року український боксер переміг Ентоні Джошуа.

На 77-й позиції розташувався борець греко-римського стилю та депутат Жан Беленюк. Спортсмен приніс Україні єдине "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Знайшлось місце екстренеру збірної України

Не обійшлось у цьому списку без ще однієї призерки Олімпіади у Японії Дарії Білодід, яка якраз замкнула топ-100. Дзюдоїстка здобула "бронзу" у ваговій категорії до 48 кілограмів. Українка не змогла пробитись до фіналу, але у бронзовій сутичці здолала ізраїльтянку Широ Рішоні.

Відзначимо, що на 79-й сходинці розташовується колишній тренер збірної України Андрій Шевченко. Із початку листопада 2021 року очолює Дженоа. Спеціаліст після призначення не здобув ще жодної перемоги на чолі "грифонів" – чотири поразки та одна нічия.