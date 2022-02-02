Камбосос назвав двійку боксерів, які можуть побитись за титули: чи є Ломаченко
2 лютого 2022 , 17:18Читать новость на русском
Джерело:твітер Майкл Бенсон
Джорджа Камбосос готовий провести захист своїх чемпіонських титулів. Австралієць визначився із суперниками, які претендують на двобій.
Визначився із суперниками
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі вже чекає першого титульного поєдинку у 2022 році. Австралійський боксер скоротив список потенційних суперників.
До речі Ломаченко близький до бою із Камбососом: українець готовий піти на поступки
Джордж Камбосос заявив, що свій наступний бій проведе на очах рідних уболівальників в Австралії. Чемпіон назвав двох опонентів та поставив на цьому крапку.
Наступний мій бій буде або з Девіном Хейні, або з Василем Ломаченком в Австралії. Крапка,
– сказав Камбосос.
Ще є шанс побачити бій Камбосос – Ломаченко
- Василь Ломаченко тріумфально повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса. Українець здобув дві перемоги над Масайоші Накатані та Річардом Коммі.
- Камбосос відібрав ці чемпіонські титули у Лопеса.
- Після другої звитяги Ломи у 2021-му році австралієць додав Василя у список потенційних суперників та заявив, що готовий дати йому шанс.
- Раніше повідомлялось, що команда українського боксера вже розпочала перемовини зі стороною абсолютного чемпіона світу. Однак у цю двійку активно втручається Девін Хейні. Боксер не підійнявся у ваговій категорії та хоче офіційно побитись з австралійцем.
- Начебто промоутери Хейні та Камбососа досягнули певних домовленостей щодо поєдинку.
- Ломаченко готовий піти на поступки заради бою з австралійським боксером.