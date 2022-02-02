Определился с соперниками

Абсолютный чемпион мира в легком весе уже ждет первого титульного поединка в 2022 году. Австралийский боксер сократил список потенциальных соперников.

Кстати Ломаченко близок к бою с Камбососом: украинец готов пойти на уступки

Джордж Камбосос заявил, что свой следующий бой проведет на глазах родных болельщиков в Австралии. Чемпион назвал двух оппонентов и поставил на этом точку.

Следующий мой бой будет либо с Девином Хейни, либо с Василием Ломаченко в Австралии. Точка,

– сказал Камбосос.

Еще есть шанс увидеть бой Камбосос – Ломаченко