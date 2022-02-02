Визначився із суперниками

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі вже чекає першого титульного поєдинку у 2022 році. Австралійський боксер скоротив список потенційних суперників.

До речі Ломаченко близький до бою із Камбососом: українець готовий піти на поступки

Джордж Камбосос заявив, що свій наступний бій проведе на очах рідних уболівальників в Австралії. Чемпіон назвав двох опонентів та поставив на цьому крапку.

Наступний мій бій буде або з Девіном Хейні, або з Василем Ломаченком в Австралії. Крапка,

– сказав Камбосос.

Ще є шанс побачити бій Камбосос – Ломаченко