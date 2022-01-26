Хірн: Камбосос хоче цей поєдинок

Едді Хірн, промоутер Девіна Хейні, першим відкрив деталі можливого поєдинку його клієнта з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом. Він запевнив, що вже мав розмову з промоутером австралійця та досягнув певних домовленостей. Вони повинні допомогти в організації цього поєдинку.

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За його словами, ще рано впевнено говорити про бій Хейні – Камбосос, адже ведеться велика робота, щоб втілити ці слова у реальність.

Хірн повинен сконтактуватись з Девіном, DAZN та обговорити усі деталі. Едді зауважив, головне, що цей двобій хочуть обидва боксери. Команда абсолютного чемпіона світу вже отримала від Хірна пропозиції організації протистояння, яке може принести багато грошей.