Новий можливий суперник, але не з України

Джервонта Девіс вагався, чи змінювати йому вагову категорію. Тому взяв деякий час на роздуми. 27-річний американський боксер буде продовжувати битись у 135 фунтах.

Оце так Ніхто не хоче підписувати контракт, – Ломаченко впевнений, що суперники уникають бою

Після такого рішення саме американець може стати наступним суперником нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Всесвітня боксерська асоціація може санкціонувати бій двох чемпіонів у цьому дивізіоні – Джервонти Девіса та Джорджа Камбососа.

Через це Василю Ломаченку доведеться зачекати з поєдинком проти суперника з Австралії. Українець хоче спробувати повернути втрачені титули, які він віддав Теофімо Лопесу після поразки.

Ломаченко хоче повернути чемпіонські титули