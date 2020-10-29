Непереможний український боксер Олександр Усик повернеться у ринг 31-го жовтня на сам Хелловін. Суперником українця стане непередбачуваний британець Дерек Чісора. Анонс надважливого поєдинку для Усика – читайте на Спорт 24.

Усик – Чісора: головне

Що: бій у суперважкій вазі;

Де: Англія, Лондон, "Вемблі Арена"

Коли: 31 жовтня, о 23:00;

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Чому боксери вирішили провести бій

Перехід Усика з крузервейту у хевівейт затягнувся, пише 24 канал. Олександр мав дебютувати у травні 2019 року проти Карлоса Такама. Однак бій зірвався через травму біцепса українця.

У жовтні Олександр мав зустрітися з Тайроном Спонгом, але буквально за декілька днів до бою нідерландець провалив допінг-тест. Усику поспіхом знайшли іншого суперника – ветерана Чазза Візерспуна. Його українець легко переміг.

Однак експерти схиляються до думки, що по Візерспуну не варто оцінювати дебют Усика.

У грудні 2019 року Усик і Чісора вирушили у Саудівську Аравію на бій Ентоні Джошуа та Енді Руїса. Там боксери вперше зустрілися і "понеслося". У ЗМІ почали з'являтися чутки, що Усик проведе бій з Чісорою.

Джошуа переміг Руїса та відвоював титули WBA, WBO, IBF. Відразу після цього WBO призначила Усика обов'язковим претендентом на титул. По лінії IBF Джошуа мав битися з Кубратом Пулєвим.

Усик погодився дати Джошуа час зустрітися з Пулєвим. А, щоб не простоювати без поєдинків, Олександру влаштували бій з Чісорою.

Бій мав відбутися ще у травні, однак його перенесли через карантин.

Хто такий Чісора

36-річний Чісора прекрасний суперник для Усика на цьому етапі кар'єри українця в суперважкій вазі. Британець, хоч і не хапав зірок з неба, але мав чималу кількість топ-поєдинків.

11 грудня 2010 року Чісорі потрібно було битися з Володимиром Кличком, але за три дні до бою Кличко порвав м'яз черевного преса і поєдинок довелося перенести на 30 квітня 2011 року. Однак зустріч Володимира й Дерека так і не відбулася.

У 2012 році британець таки отримав бій проти Кличка, однак Віталія. Усі добре пам'ятають ляпас Дерека Віталію на пресконференції та плювок в обличчя Володимиру.

Відео як Чісора дав ляпаса Кличку

Після поразки Кличку британець продовжував "заробляти" собі славу. Дерек влаштував бійку з Девідом Хеєм (його чинний промоутер). Після цього боксери зустрілися і Хей впевнено переміг.

Чісора двічі боксував проти Ділліана Уайта й зазнавав поразок. Також у пасиві Дерека дві поразки Тайсону Ф'юрі та невдача у протистоянні з Кубратом Пулєвим.

Досвідчений британець програвав усім топ-боксерам, тому Усик на фоні Чісори може довести свій рівень конкурентоспроможності.

Все або нічого для Усика

Усик – один з лідерів рейтингів P4P (найсильніші боксери незалежно від вагової категорії). Експерти розглядають Усика як головну загрозу для суперважкого дивізіону. Швидкий, технічний, непереможний та абсолютний чемпіон у крузервейті.

33-річний українець провів лише один бій у хевівейті, але вже є претендентом на титул. Однак Усику вкрай важливо, щоб життя не зіграло з ним злий жарт, як з Ділліаном Уайтом.



Олександр Усик / Фото boxingscene

Британець Уайт – був офіційним претендентом на титул WBC й активно вимагав зустрічі з Тайсоном Ф'юрі. Але нещодавно він сенсаційно програв Олександру Повєткіну. Формально Уайт втратив свій статус.

Відтак Усику важливо не повторити долю Уайта: українець зобов'язаний перемогти. Інакше вихід на бій за титул WBO буде недосяжним, а статус – втрачений.

Переваги боксерів

Український боксер привчив фанатів до своєї швидкості, прекрасного таймінгу та роботі ніг. Олександр методично знищує суперника, насипаючи велику кількість неприємних ударів.

Усик не з тих боксерів, що розправляються із суперниками у першій половині бою. Для українця вирішальні останні раунди, де суперник виснажений, а Усик вмикає всю свою швидкість.

Головною перевагою Чісори є його удар. Він хоч і не нокаутуючий, але надзвичайно неприємний. Чісора – агресивний боксер, який може здійснювати тиск упродовж усього раунду.

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Прогноз на бій

Букмекери вважають Усика абсолютним фаворитом поєдинку. У Marathonbet на перемогу українця пропонують коефіцієнт 1,138. Якщо ж сенсаційно виграє Чісора – коефіцієнт 8,10. Зазначимо, на цей бій у Marathonbet нульова маржа.

Фахівці вважають, що Усик має найбільше шансів перемогти у 8-у раунді – коефіцієнт 14,75. Натомість на те, що Чісора виграє у період з 7 до 9 раунду – коефіцієнт 22.

На дострокову перемогу Усика букмекери пропонують коефіцієнт 1,99. Якщо ж українець виграє по очках – коефіцієнт 2,40.

Букмекери розуміють, що в Чісори немає шансів перемогти Усика рішенням суддів. Шанс Дерека – дострокова перемога. На такий підсумок поєдинку коефіцієнт 13,50.