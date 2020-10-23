Василь Ломаченко 18-го жовтня програв Теофімо Лопесу і втратив три чемпіонські титули WBA, WBO, WBC у легкій вазі. Що чекає Василя після поразки – розповів його менеджер.

Глава Top Rank Боб Арум поділився думкою про можливий перехід Василя Ломаченка в інший дивізіон. Про це повідомляє Boxing Scene.

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Слово за Ломаченком

Боб Арум заявив, що вислухає Ломаченка щодо того, в якій ваговій категорії українець хоче боксувати. Після цього Арум розповість Василю про його перспективи в кожній вазі.

Я не даю йому вказівок. Як він себе почуває. Він скаже, в якій ваговій категорії він хоче битися. І тоді я розповім йому про можливості або їх відсутності в кожній ваговій категорії. Ось як це працює,

– сказав Арум.

Василь Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях: