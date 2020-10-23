Український боксер Олександр Усик проведе бій проти британця Дерека Чісори. Гонорар українця буде значно менший, аніж очікувалося до цього. І він буде у 2,6 раза менше, аніж заробить Чісора за цей бій.

Бій Усик – Чісора стане головною подією вечора боксу в суботу, 31 жовтня. Боксери проведуть поєдинок на SSE Arena Wembley у Лондоні.

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Спочатку планувалося, що боксери вийдуть в ринг в травні 2020 року. Цей бій мав відбутися на 02 Arena за участі глядачів. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи – бій перенесли. І тепер він відбудеться без участі вболівальників.

Відсутність глядачів на трибунах вплинула і на гонорари боксерів. За даними totalsportal.com, спочатку Усик за цей бій мав отримати 2,2 мільйона фунтів стерлінгів. Гонорар Чісори був значно більшим – 6,9 мільйона фунтів стерлінгів.

Тепер же на обох боксерів очікує значне скорочення гонорарів. Усик за цей бій отримає 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Заробіток Чісори складе 4 мільйони фунта стерлінгів.