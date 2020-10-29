29 жовтня "Зоря" зустрічалася із "Брагою" у матчі Ліги Європи. Португальська команда шокувала луганчан на старті матчу та здобула перемогу.

Зоря – Брага 1:2

Голи: Іванісеня, 90+6 – Паулінью, 4, Гайтан, 11

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Луганський колектив стартував у груповому турнірі з розгромної виїзної поразки від англійського "Лестера". А ось "Брага" в своєму першому матчі розібралася з грецьким АЕКом, розгромивши суперників з рахунком 3:0.

Минулого уїк-енд луганчани в рамках 7-го туру чемпіонату України впевнено обіграли "Рух" з рахунком 4:0. "Брага" також зіграла поєдинок свого національної першості, з мінімальним рахунком обігравши "Гімарайнш". Цікаво, що в згаданій зустрічі арбітр показав три червоні картки, дві з яких – гравцям команди Карлуша Карвальяла.

"Брага" шокувала українську команду вже на 4-й хвилині матчу. Естаю зробив ривок по правому флангу і зробив простріл у центр штрафного, а зігравший на випередження Паулінью відправив м'яч у ворота.

Відео голу Паулінью

На 11-й хвилині проявляла активність "Зоря" і пропустила в контратаці. Гайтан не зустрів опору перед штрафним луганчан і в дотик з лівої зарядив у дев'ятку. Ніяких шансів для Васіля.

Відео голу Гайтана

За мить Назарина пробив з-за меж штрафного, і Матеус в падінні відбив м'яч. Згодом після скидки Луньова Кочергін пробив з-за меж штрафного, і Матеус знову врятував свою команду.

У середині першого тайму стався скандальний момент біля штрафної "Браги". Кабаєв увірвався в штрафну, але Карму зупинив його з фолом. Арбітр дав жовту, хоча здавалося, що там повинна бути червона. Юрченко виконав штрафний, пробивши точно в руки голкіперу.

На 45-й хвилині Юрченко отримав м'яч на лінії воротарського суперника, пробив зльоту, м'яч полетів трохи вище рамки португальців. За мить Кабаєв у штрафній суперника знову скинув на Юрченка, той пробив від газону, але знову повз рамку воріт.

"Брага" забезпечила собі комфортний результат на початку матчу. "Зоря" багато атакувала, била по воротах, були справжні моменти, але скоротити відставання не вдавалося.

Після перерви підопічні Скрипника отримали чудовий момент на 57-й хвилині. Кабаєв увірвався в штрафну суперника після обрізки, пробив, але знову вище.

"Зоря" почала дуже активно пресингувати ворота "Браги" і моменти летіли один за одним. Спершу Іванісеня ловив в падінні відскік після удару Назарини – м'яч пішов практично вертикально – вище воріт.

Згодом Юрченко виявився сам на лінії штрафного і пробив несильно, на техніку – Матеус доскочив до м'яча.

На 80-й хвилині "Зоря" знову втратила свій момент. Кабаєв пройшов з правого флангу по лицьовій, викотив на Назарину. Однак удар хавбека не виявився небезпечним – застряг в скупченні гравців.

"Брага" ледь не довела рахунок до розгромного наприкінці матчу: Гільєрме отримав супермомент, виявився прямо перед воротарем, але Васіль встиг максимально зблизитися і не пропустив.

Все ж на 6-й компенсованій хвилині "Зоря" забиває у цьому матчі. Іванісеня пішов на удар відчаю з дальньої дистанції і красиво забив, але це не врятувало луганчан від поразки. 1:2.

Зоря – Брага відеоогляд матчу