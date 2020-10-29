Олександр Усик та Дерек Чісора зійшлися у дуелі поглядів за два дні до поєдинку. Українець та британець взяли участь у пресконференції, яка присвячена їх поєдинку.

Під час пресконференції обидва боксери були стримані та багато жартували. Про це повідомляє 24 канал.

До теми: Від Усика очікують лише перемоги: прогноз на бій проти Чісори

Що Чісора, що Усик висловили впевненість у своїй перемозі. Окрім того, Усик заявив, що приїхав у Лондон не "воювати", а продемонструвати красивий бокс.

Ніякої війни не буде. Це все слова Дерека. Я приніс мир. Це буде офігенний, чистий бокс,

– сказав Усик.

Не пропустіть: Олександр Усик – Дерек Чісора: анонс бою

Також сторони активно обговорили габарити Усика, мовляв, українець замалий для суперважкого дивізіону. На це Усик знайшов цікаву відповідь.

33-річний українець сказав, що якби король джунглів визначався за розмірами, то ним був би слон, а не лев.

На це Чісора сказав, що слон може перемогти лева в очній боротьбі. Однак Усик риторично відповів, що слон боїться мишей. Після цього боксери зійшлися у спокійній дуелі поглядів.

Дивіться відео дуелі поглядів Усика і Чісори

Бій Усика та Чісори відбудеться 31-го жовтня у Лондоні.