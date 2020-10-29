Як Усик і Чісора провели дуель поглядів: відео
Олександр Усик та Дерек Чісора зійшлися у дуелі поглядів за два дні до поєдинку. Українець та британець взяли участь у пресконференції, яка присвячена їх поєдинку.
Під час пресконференції обидва боксери були стримані та багато жартували. Про це повідомляє 24 канал.
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Що Чісора, що Усик висловили впевненість у своїй перемозі. Окрім того, Усик заявив, що приїхав у Лондон не "воювати", а продемонструвати красивий бокс.
Ніякої війни не буде. Це все слова Дерека. Я приніс мир. Це буде офігенний, чистий бокс,
– сказав Усик.
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Також сторони активно обговорили габарити Усика, мовляв, українець замалий для суперважкого дивізіону. На це Усик знайшов цікаву відповідь.
33-річний українець сказав, що якби король джунглів визначався за розмірами, то ним був би слон, а не лев.
На це Чісора сказав, що слон може перемогти лева в очній боротьбі. Однак Усик риторично відповів, що слон боїться мишей. Після цього боксери зійшлися у спокійній дуелі поглядів.
Дивіться відео дуелі поглядів Усика і Чісори
Бій Усика та Чісори відбудеться 31-го жовтня у Лондоні.