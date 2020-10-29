Олександр Шовковський, асистент наставника національної збірної України, в минулому легендарний ексголкіпер "Динамо" і "синьо-жовтих", на місцевих виборах в столиці пройшов за списком партії "УДАР" Віталія Кличка до Київради.

Як повідомляє телеграм-канал Соні Кошкіної, "УДАР" набрав трохи більше 20% голосів, а це означає, що легендарний ек-голкіпер "Динамо" стане депутатом Київської ради.

Читайте також: Шовковський розповів, чи покине збірну України через вибори

Перед місцевими виборами у нього був №2 в списку партії, яка отримає 30 мандатів у Київраді.

Шовковський не покине збірну

У своєму інстаграмі 45-річний Шовковський повідомив, що покинути роботу в збірній України не входить у його плани.

Зокрема, помічник Андрія Шевченка у коментарях написав, що не покинув команду. Шовковський заявив, що він не планує бути народним депутатом.

Відтак, він може законно суміщати роботу політика та футбольного тренера.

Якщо Шовковський дійсно потрапить у Київську міську раду, то працюватиме на громадських засадах.

Що відомо про Шовковського?

Видатний воротар в історії "Динамо" та збірної України. Шовковський всю кар'єру провів у "Динамо" – з 1993 до 2016 року.

В активі Шовковського ряд українських рекордів: за кількістю матчів у всіх турнірах, за кількістю матчів у чемпіонаті України, за кількістю матчів в історії "Динамо", за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

45-річний Шовковський – єдиний воротар, який не пропустив жодного голу у серії пенальті на чемпіонатах світу. Олександр не пропустив жодного голу в 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.

З вересня 2018 року Шовковський входить у тренерський штаб збірної України.