Український боксер Василь Ломаченко відразу після бою з Теофімо Лопесом переніс операцію на плечі. Колишній чемпіон світу у легкій вазі планує повернутися у ринг навесні 2021 року.

Егіс Клімас, менеджер Василя, розповів про самопочуття Ломаченка після операції, а також повідомив орієнтовні місяці повернення українця на ринг.

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Ломаченко повернеться у березні або квітні

Клімас заявив, що Ломаченко почувається добре, а процес реабілітації триває швидко.

Лома відчуває себе прекрасно після операції і повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи. Він скоро повернеться, сподіваюся, ми зможемо знову побачити його на рингу в березні або квітні наступного року,

– написав Клімас в інстаграмі.

Наразі залишається відкритим питання, в якій вазі Ломаченко продовжить виступати. Боб Арум, промоутер Василя, розповідав, що рішення буде прийнято після їхньої з Ломаченком розмови.

Очікується, що Ломаченко покине легку вагу та виступатиме у нижчому дивізіоні.