Українська тенісистка Марта Костюк створила справжню сенсацію на турнірі 80-тисячника ITF в Мейконі (США). Українка вийшла у фінал, який не зуміла завершити через проблеми зі здоров'ям.

Тенісистки провели на корті 1 години 32 хвилини. Костюк не змогла завершити найбільший у кар'єрі фінал перемогою, пише 24 канал.

Ексклюзив: Хочу бути найкращою у тенісі: ексклюзив із наймолодшою з українок на US Open Мартою Костюк

Марта Костюк (Україна) – Кетрін Белліс (США) 0:2 (4:6, 7:6(4), 0:0 (відмова))

18-річна українська тенісистка поступилася американці Кетрін Белліс. Перший сет українка програла 4:6. Марта віддала суперниці з США чотири власних подачі, а от американка зробила подарунок для Костюк у вигляді трьох програних геймів на власній подачі.

Другий сет українка вже не віддала. Марта вирвала перемогу на тайбрейку. Здавалось, що 18-річна українська тенісистка взяла у руки всі сили, які залишились та зможе здобути таку омріяну перемогу у фіналі. Але тенісистку з України підвело здоров'я. На старті вирішального сету Костюк відмовилась продовжувати гру через судоми.

Тому автоматично перемога дісталась Белліс. Для українки цей фінал був найбільший у її кар'єрі, раніше вона вигравала два турніри ITF з призовим фондом 60 тисяч доларів.

В оновленому рейтингу WTA Марта встановить новий особистий рекорд, піднявшись на 105-е місце.