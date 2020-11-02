У фіналі турніру ITF у Тайлері (США) з призовим фондом у 80 тисяч доларів українка Марта Костюк програла сьомій сіяній американці Енн Лі з рахунком 5:7, 6:1, 3:6.

Матч тривав 2 години 16 хвилин, за які Костюк програла п'ять своїх подач проти трьох у суперниці, пише 24 канал.

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Українка другий тиждень поспіль дістається фіналу 80-тисячників у США. Минулої неділі у Менсоні вона не змогла дограти вирішальний поєдинок через судоми.

Успішні виступи на двох турнірах поспіль дозволять Костюк вперше у кар’єрі ввійти до чільної сотні найкращих тенісисток світу – 97 місце.

Марта Костюк – Енн Лі відеоогляд матчу