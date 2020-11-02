Київське "Динамо" назвало заявку на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони". Заявка українського клубу виявилася неповною через коронавірус.

"Динамо" 2 листопада вирушить до Іспанії на матч проти "Барселони", який відбудеться в середу, 4-го листопада. Про це повідомляє сайт "Динамо".

До речі Спалах COVID-19 в "Динамо": коронавірус виявили у 6 футболістів і помічника тренера

До заявки "Динамо" на матч потрапили всього 19 гравців:

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко;

Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;

Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв;

Форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

Кадрові втрати "Динамо"

Поєдинок з "Барселоною" пропустять відразу 13 футболістів київського клубу.

У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді:

Бущан

Бойко

Миколенко

Караваєв

Гармаш

Шапаренко

Белуце

Цитаїшвілі

Дуелунд.

Окрім того, не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію.

Однак капітан "Динамо" вирушить до Барселони разом з командою.

У лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.

Матч "Барселона" – "Динамо" відбудеться у середу, 4-го листопада. Початок гри о 22:00.