Без 13 футболістів: "Динамо" назвало склад на матч з "Барселоною" у Лізі чемпіонів
Київське "Динамо" назвало заявку на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони". Заявка українського клубу виявилася неповною через коронавірус.
"Динамо" 2 листопада вирушить до Іспанії на матч проти "Барселони", який відбудеться в середу, 4-го листопада. Про це повідомляє сайт "Динамо".
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До заявки "Динамо" на матч потрапили всього 19 гравців:
Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко;
Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;
Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв;
Форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.
Кадрові втрати "Динамо"
Поєдинок з "Барселоною" пропустять відразу 13 футболістів київського клубу.
У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді:
- Бущан
- Бойко
- Миколенко
- Караваєв
- Гармаш
- Шапаренко
- Белуце
- Цитаїшвілі
- Дуелунд.
Окрім того, не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію.
Однак капітан "Динамо" вирушить до Барселони разом з командою.
У лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.
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