Поєдинок "Барселони" і "Динамо" в 3 турі Ліги чемпіонів перебуває під загрозою зриву через спалах коронавірусу у киян.

У "Динамо" в заявці на матч 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу УЄФА на матч Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Якщо в день матчу, 3 жовтня, в "Динамо" виявиться зараженим ще один футболіст, то матч повинен бути відкладений і перенесений відповідно до протоколу УЄФА.

При цьому "Шахтар" у першому турі Ліги чемпіонів проти "Реала" провів матч, маючи 12 футболістів у заявці за списком А і 8 по Б.

Кадрові втрати "Динамо"

Поєдинок з "Барселоною" пропустять відразу 13 футболістів київського клубу.

У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді:

Бущан

Бойко

Миколенко

Караваєв

Гармаш

Шапаренко

Белуце

Цитаїшвілі

Дуелунд.

Окрім того, не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію.

Однак капітан "Динамо" вирушить до Барселони разом з командою.

У лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.

Матч "Барселона" – "Динамо" відбудеться у середу, 4-го листопада. Початок гри о 22:00.