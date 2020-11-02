Матч "Барселона" – "Динамо" можуть скасувати: причина
Поєдинок "Барселони" і "Динамо" в 3 турі Ліги чемпіонів перебуває під загрозою зриву через спалах коронавірусу у киян.
У "Динамо" в заявці на матч 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу УЄФА на матч Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
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Якщо в день матчу, 3 жовтня, в "Динамо" виявиться зараженим ще один футболіст, то матч повинен бути відкладений і перенесений відповідно до протоколу УЄФА.
При цьому "Шахтар" у першому турі Ліги чемпіонів проти "Реала" провів матч, маючи 12 футболістів у заявці за списком А і 8 по Б.
Кадрові втрати "Динамо"
Поєдинок з "Барселоною" пропустять відразу 13 футболістів київського клубу.
У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді:
- Бущан
- Бойко
- Миколенко
- Караваєв
- Гармаш
- Шапаренко
- Белуце
- Цитаїшвілі
- Дуелунд.
Окрім того, не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію.
Однак капітан "Динамо" вирушить до Барселони разом з командою.
У лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.
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