Що відомо про травму Ломаченка та коли повернеться боксер
Український боксер Василь Ломаченко після поєдинку з Теофімо Лопесом був прооперований. Ломаченко начебто зазнав травми ще до поєдинку з Лопесом і боксував з болем. Що відомо про травму Ломаченка – читайте у матеріалі Спорт 24.
Після поразки Лопесу 32-річний Ломаченко переніс операцію на правому плечі. Операція була зроблена у Лос-Анджелесі (США). Хірург Ломаченка, доктор Ніл Ельаттрач, розповів, що Василь не може відновити заняття боксом до кінця січня, інформує Xsport.
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Ломаченко відчував біль під час правого хука
Боб Арум, промоутер Ломаченка, не знав про травму українця перед боєм. Повідомляється, що Ломаченко травмував ту ж частину плеча, що й у бою з Хорхе Лінаресом.
Ельаттрач лікував плече Ломаченка за шість тижнів до поєдинку з Лопесом. Він сказав, що Ломаченко відчував біль, викидаючи правий хук.
Виявилося, він сильно пошкодив обертальну манжету і відколов шматок хряща, про що ми тоді не підозрювали. Ми знали, що він сильно пошкодив обертальну манжету і сильно пошкодив кістку в місці прикріплення обертальної манжети до плеча,
– розповів лікар боксера.
За словами доктора, Ломаченко стверджував, що може нормально готуватися до поєдинку.
"Але це пошкодження продовжувало завдавати йому болю під час самого бою", – сказав лікар.
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Ломаченко зможе продовжити боксувати
Після поєдинку в Ломаченка виявили бурсит (запалення слизових сумок навколо суглобів).
"Це тканина, яка змащує і пом'якшує обертає манжету, яку ми лікували і в яку робили йому ін'єкції перед боєм. На внутрішній стороні плеча, де він раніше його вивихнув, він зламав хрящ. Це було поруч з попередньою операцією, тому я зробив невелике коригування, щоб приховати оголений хрящ в передній частині плеча", – пояснив лікар.
Ельаттрач сказав, що в Ломаченка навряд чи виникнуть проблеми з відновленням кар'єри.
Ломаченко програв Лопесу: головне
- Ломаченко 18 жовтня зазнав другої поразки на професійному ринзі. Василь програв 23-річному Лопесу титули WBA, WBO, WBC.
- Лопес, який до цього володів тільки титулом IBF, став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.
- Теофімо переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів. Реванш між боксерами не передбачений контрактом.
- Після поєдинку у Ломаченка заявили про травму. Лопес також сказав, що провів поєдинок з травмами.