Український боксер Василь Ломаченко після поєдинку з Теофімо Лопесом був прооперований. Ломаченко начебто зазнав травми ще до поєдинку з Лопесом і боксував з болем. Що відомо про травму Ломаченка – читайте у матеріалі Спорт 24.

Після поразки Лопесу 32-річний Ломаченко переніс операцію на правому плечі. Операція була зроблена у Лос-Анджелесі (США). Хірург Ломаченка, доктор Ніл Ельаттрач, розповів, що Василь не може відновити заняття боксом до кінця січня, інформує Xsport.

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Ломаченко відчував біль під час правого хука

Боб Арум, промоутер Ломаченка, не знав про травму українця перед боєм. Повідомляється, що Ломаченко травмував ту ж частину плеча, що й у бою з Хорхе Лінаресом.

Ельаттрач лікував плече Ломаченка за шість тижнів до поєдинку з Лопесом. Він сказав, що Ломаченко відчував біль, викидаючи правий хук.

Виявилося, він сильно пошкодив обертальну манжету і відколов шматок хряща, про що ми тоді не підозрювали. Ми знали, що він сильно пошкодив обертальну манжету і сильно пошкодив кістку в місці прикріплення обертальної манжети до плеча,

– розповів лікар боксера.

За словами доктора, Ломаченко стверджував, що може нормально готуватися до поєдинку.

"Але це пошкодження продовжувало завдавати йому болю під час самого бою", – сказав лікар.

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Після поєдинку в Ломаченка виявили бурсит (запалення слизових сумок навколо суглобів).

"Це тканина, яка змащує і пом'якшує обертає манжету, яку ми лікували і в яку робили йому ін'єкції перед боєм. На внутрішній стороні плеча, де він раніше його вивихнув, він зламав хрящ. Це було поруч з попередньою операцією, тому я зробив невелике коригування, щоб приховати оголений хрящ в передній частині плеча", – пояснив лікар.

Ельаттрач сказав, що в Ломаченка навряд чи виникнуть проблеми з відновленням кар'єри.

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