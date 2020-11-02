Американський боксер Теофімо Лопес зазнав травми у поєдинку з Василем Ломаченком. Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі переніс операцію після поєдинку.

23-річний Лопес зламав великий палець на правій нозі під час поєдинку з українцем Василем Ломаченком. Про це повідомляє оглядач ESPN Марк Кригель.

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Американець вже переніс операцію і зможе почати реабілітацію через 5-6 тижнів.

Під час бою він зламав великий палець на правій нозі. У п'ятницю йому зробили операцію в Лос-Анджелесі через мікропереломи і пошкодження зв'язок. Через 5-6 тижнів Лопес зможе почати реабілітацію,

– розповів Кригель.

Важливо. У ніч з 17 на 18 жовтня у Лас-Вегасі Лопес переміг одноголосним рішенням суддів українця Ломаченка і став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу.

Василь Ломаченко також переніс операцію на плечі після бою з Лопесом. Український боксер зможе розпочати тренування лише у січні 2021 року.

Для українця це друга поразка на професійному ринзі. Василь втратив титули WBA, WBO, IBF.

Зазначимо, що реваншу між Ломаченком та Лопесом не буде, адже така опція не була передбачена контрактом.