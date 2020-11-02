Український боксер Олександр Усик після перемоги над Дереком Чісорою жартівливо відшив британського журналіста Кассіуса Кугана, який напросився в гості до українця.

Усик в інтерв'ю для британського ютуб-каналу iFL TV, пообіцяв прийняти журналіста в Києві і в ході діалогу вжив кілька нецензурних слів.

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– Я ніколи не був в Україні. Якщо я приїду, ти добре мене зустрінеш?

– Звісно. Ти що? У нас це, на хр*н, в крові. Ми хлібосольні.

– Я зупинюся в твоєму домі.

– Без проблем.

– Не в твоєму ліжку, а просто в твоєму домі. На дивані.

– Ні, ти не на моєму ліжку будеш спати. На дивані? Окей. Без проблем. У мене є кімната для гостей. Хороша подушечка, телевізор, вода. Може бути, ти п'єш алкоголь, куриш сигарети. Без проблем.

– Ти принесеш мені сніданок у ліжко, якщо я приїду?

– Звичайно, я тобі приготую сніданок у ліжко, на хр:н. Вилетиш, б***ь, з кімнати аж бігом.

Відео діалогу Усика з журналістом (дивіться з 7:30)

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