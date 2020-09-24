Український захисник Сергій Вакуленко став справжнім героєм для клубу "Арарат-Вірменія". Він забив єдиний гол в матчі Ліги Європи проти словенського "Цельє".

Гол Вакуленко забив вже в екстратаймі на 111 хвилині.

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До цього часу команди грали безгольову нічию. Вакуленко приєднався до атаки команди, коли був розіграш кутового. Але після подачі зі стандарту забити не вдалося. Однак гравці вірменського клубу втримали м'яч. Після чого Абрамцумян прострелив у штрафний майданчик, і український захисник в дотик пробив по воротах.

"Арарат-Вірменія" проходить у наступний раунд. У плей-офф кваліфікації вірменський клуб зіграє вдома проти сербської "Црвени Звезди". У випадку перемоги, команда вийде у груповий етап Ліги Європи.