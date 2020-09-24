Костюк здобула ефектну перемогу та вийшла у фінал кваліфікації "Ролан Гаррос"
Українська тенісистка Марта Костюк зробила ще один крок до потрапляння в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції. У півфіналі кваліфікації українка не залишила жодних шансів представниці Румунії Лаурі-Йоані Паар.
Перемогу та вихід у фінал кваліфікації "Ролан Гаррос" Костюк оформила за одну годину та вісім хвилин, обігравши суперницю по 6:2 в кожному сеті.
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У першому сеті румунці навіть вдалося вийти вперед в рахунку на початку, коли вона здійснила брейк. Та після цього Костюк виграла п'ять геймів поспіль, а з ним і сет.
Ситуація дещо повторилася і в другому сеті. Паар була попереду 2:0. Та цього разу Костюк взяла шість геймів поспіль.
Марта Костюк – Лаура-Йоана Паар 2:0 (6:2, 6:2)
Тепер у фіналі кваліфікації "Ролан Гаррос" на Костюк очікує матч проти японки Курумі Нара. Їх матч відбудеться в п'ятницю, 25 вересня.
- У другому раунді кваліфікації виступає ще одна українка Ангеліна Калініна. Вона свій матч проти американки Варвари Лепченко проведе 24 вересня.
- В основній сітці "Ролан Гаррос" точно виступлять чотири українки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.