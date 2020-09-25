Ковалівський "Колос" провів свій другий матч у Лізі Європи. Ковалівці в третьому раунді кваліфікації на виїзді поступилися хорватській "Рієці" й не змогли кваліфікуватися в плей-офф.

Рієка – Колос 2:0

Голи: Есковаль, 102, Андріяшевіч, 115

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Цікаво, що ще не так давно "Колос" грав у першій лізі Чемпіонату України. Нині команда за маленького села Ковалівки Київської області претендувала на те, аби зіграти в плей-офф, а згодом і в груповому етапі Ліги Європи.

Команда стартувала ще в другому кваліфікаційному раунді матчем проти грецького "Аріса". На виїзді українська команда перемогла з рахунком 2:1.

На жаль, ковалівці свою боротьбу закінчили. Після "Колоса" на "Рієку" очікує ще одне випробування – хорвати поїдуть в Копенгаген на матч з місцевою однойменною командою.

Хід матчу – безгольовий перший тайм

Вже на третій хвилині гри, суддя показав гравцям, "хто тут господар". Микита Кравченко збив суперника неподалік від власного штрафного майданчика, за що отримав жовту картку.

До слова, "Рієка" на правах господаря більш впевнено розпочала матч. У першій десятихвилинці "Колос" майже не володів м'ячем, підлаштовуючи свою гру під суперника.

"Рієка" створила два поспіль небезпечні моменти біля воріт "Колоса". Спершу на 13 хвилині на добиванні вдало зіграв Гнезда Черін, але м'яч пройшов повз ворота. Вже через дві хвилини Роберт Мурич ледь не закрутив м'яч у ворота просто з кутового, але тут вдало зіграв Євген Волинець.

В екваторі першого тайму вже однозначно зрозуміло, що "Рієка" збирається грати першим номером, а ось українська команда збирається грати від оборони, намагаючись спіймати суперника на контратаці.

Натяк на шанс забити ковалівці отримали після 25 хвилини, коли кілька разів вибігла у швидкі контратаки. Втім, на жаль, нічим небезпечним це не закінчилося.

Це дало певний результат на 32 хвилині. Андрій Богданов з лівого флангу подав у штрафний майданчик хорватів, але Денис Антюх лише трішки не дотягнувся до м'яча. Дарко Велкоскі в боротьбі з Антюхом перевів м'яч на кутовий.

Ближче до кінця матчу "Колос" повністю вирівняв гру. Тепер матч іде не "в одні ворота", а команди постійно обмінюються моментами. Втім не надто небезпечними.

Під кінець основного часу першого тайму українська команда мала справжню можливість відкрити рахунок. Після подачі зі штрафного Євген Новак опинився з м'ячем у кількох метрах від воріт, але відправив м'яч над перекладиною.

Закінчувався перший тайм вже при рівній грі обох команд. Після невпевненого старту ковалівський "Колос" зміг вирівняти гру в другій половині тайму.

Другий тайм – час втрачених можливостей

Друга половина гри почалася в тому ж дусі, в якому закінчувався перший тайм. Спершу Павічич з м'ячем увірвався в штрафний майданчик "Колоса", але вдарив у руки Євгену Волинцю.

Менш як через хвилину українська команда пішла в контратаку й теж створила небезпечний момент. Володимир Лисенко скинув на Андрія Богданова просто на лінії штрафного майданчику, але той пробив вище воріт.

Перші двадцять хвилин другого тайму "Колос" розпочав доволі впевнено. Єдине, чого забракло команді Руслана Костишина – ударів по воротах суперника.

Після 70 хвилини обидва тренери одночасно вирішили підсилювати лінію атаки. Євген Селезньов замінив Володимира Лисенка, а от у "Рієці" на поле вийшов другий форвард – Сандро Куленович замінив півзахисника Домагоя Павічича.

На 80 хвилині "Колос" мав другу справжню можливість забити гол. У контратаці Кравченко прострілив у зону одинадцяти метрів, але хорватські захисники випередили Смрного.

Під сам кінець матчу Євген Селезньов мав виривати перемогу для своєї команди. На 90 хвилині він прийняв м'яч просто перед воротарем суперника Невістичем, але з двох метрів відправив м'яч значно вище воріт.

Тож 90 хвилин матчу виявилося недостатньо, аби "Рієка" й "Колос" змогли визначити сильнішого. Все закінчиться в овертаймі або ж у серії післяматчевих пенальті.

Екстратайми – "дощова" перемога "Рієки"

У додаткові тайми найперше, що впадало в очі – це жахлива погода, адже почав падати сильний дощ, а також втома гравців. Час від часу гравці падали, корчачись від судомів. Гнезда Черіну після такого випадку навіть знадобилася заміна.

На 102 хвилині матчу "Колос" все ж пропустив гол. Після подачі з кутового й невдалих спроб винести м'яч забив Жуан Есковаль.

В екстратаймах "прекрасно" проявила себе жахлива дренажна система на стадіоні "Рієки". Внаслідок зливи поле опинилося повністю у воді, а футбол перетворився на "водне поло".

На 115 хвилині "Рієка" подвоїла свою перевагу. Після легкого навісу в Євгена Волинця м'яч вислизнув із рук і дістався супернику. Франко Андріяшевіч забивав вже в пусті ворота "Колоса".

В останні хвилини гри жодна з команд не демонструвала особливого бажання грати у футбол, що, знову ж таки, пояснюється втомою і несприятливою для футболу погодою. Матч завершився з рахунком 2:0, "Рієка" їде в Копенгаген, де зустрінеться з місцевою однойменною командою.

Відеоогляд матчу Рієка – Колос