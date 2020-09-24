Баскетбольний клуб "Дніпро" після вильоту у кваліфікації Ліги чемпіонів, потрапив до групи Кубку Європи ФІБА. Там з ним виступлять такі ж невдахи кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Дніпро" у Кубку Європи потрапив до групи E. Суперниками українців стануть англійський "Лондон Лайонс", швейцарський "Фрібург" та польський "Анвіл". Два останні клуби теж вилетіли у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Суперники "Дніпра" у Кубку Європи ФІБА Ілюстрація БК "Дніпро"

У Кубку Європи ФІБА також виступлять ще два українські клуби – "Київ-Баскет" та "Прометей". Вони потрапили в одну групу, де їх суперником ще буде болгарський "Рілскі Спортіст". Четвертий суперник у квартеті ще не визначився.

Варто відзначити, що у ФІБА перенесли початок старту Кубка Європи аж на 6 січня. Календар матчів буде відомий згодом.