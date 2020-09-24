У четвер, 24 вересня, відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА. На засіданні було ухвалено ряд важливих для європейського футболу рішень, зокрема – затверджено календар матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Виконком УЄФА ухвалив рішення продовжити "вікно" у календарі матчів національних збірних, які відбудуться у вересні й березні 2021 року. На цих відрізках збірні проведуть не по два, а по три матчі, інформує УЄФА.

До речі Опубліковано календар матчів ЧС-2022 в Катарі: по чотири гри на день, перші о 13:00

У цей період відбудуться матчі кваліфікації ЧС-2022. Календар ще повинна схвалити ФІФА, під егідою якої відбудуться поєдинки.

Календар матчів збірних

22-31 березня 2021 року: три тури відбору ЧС-2022;

31 травня – 8 червня 2021 року: товариські матчі в рамках підготовки до Євро-2020;

30 серпня – 8 вересня 2021 року: три тури відбору ЧС-2022;

4-12 жовтня 2021 року: два тури відбору ЧС-2022;

8-16 листопада 2021 року: два тури відбору ЧС-2022;

21-29 березня 2022 року: стикові матчі відбору ЧС-2022.

Чи зіграє Україна на ЧС-2022 в Катарі? Відбір на чемпіонат світу з футболу 2022 поки не відбувся. Жеребкування заплановано на 29 листопада 2020 року. Європа на ЧС-2022 буде представлена 13 збірними.

Календар Ліги націй

Фінальний турнір Ліги націй УЄФА буде проведено в жовтні 2021 року: 6-7-го числа пройдуть півфінали, а 10 жовтня – фінал.

Три національні асоціації, чиї збірні виступають у групі 1 (Італія, Нідерланди та Польща), заявили про зацікавленість у проведенні фінального етапу.

УЄФА зберіг правило п'яти замін

Виконавчий комітет УЄФА вирішив залишити чинним правило п'яти замін у всіх матчах Ліги націй УЄФА, кваліфікації жіночого Євро, Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, жіночої Ліги чемпіонів УЄФА і стикових матчах європейської кваліфікації до кінця поточного сезону.

Це рішення ухвалено з метою зниження навантаження на футболістів в умовах ущільнення календаря збірних у сезоні-2020/2021 через пандемію COVID-19.