Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна пробилася до півфіналу ґрунтового турніру WTA у Страсбурзі (Франція). Світоліна у чвертьфіналі перемогла 54-у ракетку світу Жіл Белен Тайхманн.

Жіл Белен Тайхманн – Еліна Світоліна 0:2 (4:6, 3:6)

До речі Костюк здобула ефектну перемогу та вийшла у фінал кваліфікації "Ролан Гаррос"

Українська тенісистка впоралася з 23-річною швейцаркою за півтори години. Про це повідомляє 24 канал.

Хід гри

Світоліна невдало розпочала поєдинок, у першому ж геймі програвши свою подачу. Швейцарка вела в рахунку, але 26-річна Світоліна зуміла відігратися у 6 геймі.

За рахунку 5:4 на свою користь українка зробила брейк та виграла сет.

У другій партії тенісистки нестабільно грали на своїх подачах. Тайхманн оформила два брейки, на що Світоліна відповіла трьома і з першої спроби подала на матч.

За вихід у фінал Світоліна побореться з переможцем пари Катеріна Сінякова – Аріна Сабаленко.