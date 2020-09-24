Чернігівська "Десна" провела дебютний матч в єврокубках. На виїзді команда протистояла німецькому "Вольфсбургу" у кваліфікації Ліги Європи. Але пройти дальше не зуміла, зазнавши прикрої поразки.

Вольфсбург – Десна 2:0

Голи: Гілавогі, 16, Гінчек, 90+2

Для "Десни" це був перший єврокубковий матч за 60-літню історію клубу.

"Вольфсбург" до 2019 року не грав проти українських клубів на міжнародній арені. Після цього вже зіграв з трьома командами. Окрім "Десни", в минулому сезоні команда перетнулася з "Олександрією" та "Шахтарем" у Лізі Європи.

"Вольфсбург" вирішив провести цей матч не на головному домашньому стадіоні "Фольксваген арена", а на 5-тисячному "АОК арена".

Обидві команди почали цей матч доволі обережно. А перші удари по воротах більше нагадували пристрілку. І були мимо.

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Вийти вперед господарям вдалося на 16-й хвилині після подачі з кутового. Колишній нападник "Динамо" Мехмеді подав, Штеффен у стрибку з лінії воротарського майданчика головою продовжив політ м’яча далі, і Гілавогі з декількох метрів потужно пробив по воротах Паста. Врятувати ворота в цьому моментів шансів було обмаль.

Відео голу Гілавогі

Пропущений гол дещо знітив гравців "Десни". Але вони швидко уміли вирівняти гру. Але не рахунок на табло. Кастельс мав обмаль роботи в першому таймі.

Значно активніше почала діяти "Десна" у другому таймі, коли на поле вийшов Гуцуляк. І саме він почав атаку, протягом якої Гілавогі двічі врятував "Вольфсбург" після пропущеного голу. Спочатку захисник заблокував удар Коноплі, а згодом і добивання Калітвінцева.

Фатальною для "Десни" стала трихвилинка між 57-ю та 60-ю хвилинами. Тоді жовті картки отримав центральний захисник Тамм. І чернігівська команда залишилася у меншості.

Тут напрошується аналогія з матчем, який відбувся за день до того: "Гент" – "Динамо". Тоді півзахисник бельгійського клубу Роман Безус теж з різницею у три хвилини отримав дві жовті картки та залишив команду у меншості.

Гра у меншості дещо вплинула на атакувальні потуги "Десни". Але моменти у команди виникали. Та довести їх до логічного завершення так і не вдалося.

А коли вже йшов компенсований арбітром час, "Вольфсбург" забив вдруге. Мехмеді віддав прихований пас на Шлягера, а той у штрафному прострелив на Гінчека. Нападник забивав вже у порожні ворота.

Відео голу Гінчека

"Десна" програє та вилітає з єврокубків. Перша спроба для чернігівського клубу виявилася невдалою.