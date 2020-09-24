Німецька "Баварія" та іспанська "Севілья" 24 вересня визначаються переможця Суперкубку УЄФА. Після першого тайму нічия 1:1.

Баварія – Севілья 1:1

Голи: Горецка, 34 – Окампос, 13

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Іван Ракітіч заробив пенальті після того, як хорвата у штрафному збив Алаба. Про це повідомляє 24 канал.

Пенальті впевнено реалізував Окампос.

Відео голу Окампоса

На 34-й хвилині "Баварія" зрівняла рахунок: Томас Мюллер шведою вирізав на Левандовського, який у штрафному скинув на Горецку. Леон пробив точно повз голкіпера – 1:1.

Відео голу Горецки