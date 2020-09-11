Тенісистка Еліна Світоліна, яка посідала п'яте місце у рейтингу WTA, її випередить японка Наомі Осака. Зараз представниця Японії розташовується на 9-й сходинці, але після вдалих виступів на Відкритому чемпіонаті США зуміє підвищитись у рейтингу.

Наомі Осака вийшла у фінал US Open-2020. Такий чудовим результатом японська тенісистка вже забезпечила собі як мінімум четверту сходинку у рейтингу, інформує Sport.ua.

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Якщо Осака зможе здобути перемогу у фіналі над Вікторією Азаренко з Білорусі, тоді у такому випадку ввійде у топ-3 найкращих тенісисток планети.

Тенісистка з Білорусі навіть у разі виграшу титулу випередити Еліну Світоліну не зможе. Але тенісистка може впритул наблизитися до першої десятки.

Додамо, що нещодавно фонд Еліни Світоліної оголосив про новий набір у її черговий навчально-тренувальний табір для талановитих дітей України. Він відбуватиметься на базі тенісного центру "Lawn Tennis Club", який знаходиться в Одесі.

У яких турнірах візьме участь Світоліна

Світоліна зіграє на Ролан Гаррос.

тенісистка заявилася на турнір WTA International, який запланований в Страсбурзі (Франція). Це за тиждень до старту паризького Ролан Гаррос. Світоліна вже заявилась на турнір.

Також Еліна планує зіграти у Мадриді у вересні, цей турнір стане першим офіційним після відновлення сезону для українки.

Прізвище українки з'явилося в попередньому списку нового турніру WTA в Остраві (Чехія) категорії Premier з призовим фондом у 528,5 тисяч доларів.

Де будуть інші українки у рейтингу

Друга ракетка України Даяна Ястремська, опуститься на три позиції та стане 28-ю у рейтингу. Причиною цього став поганий результат тенісистки, який є гіршим, ніж торік.

Марта Костюк, яка дійшла найдальше з українок на Відкритому чемпіонаті США, зробить чудовий прорив у списку, вона підійметься вгору відразу на 18 місця та буде розташовуватись на 119 сходинці.