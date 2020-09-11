Перша ракетка України Світоліна покине топ-5 рейтингу WTA
Тенісистка Еліна Світоліна, яка посідала п'яте місце у рейтингу WTA, її випередить японка Наомі Осака. Зараз представниця Японії розташовується на 9-й сходинці, але після вдалих виступів на Відкритому чемпіонаті США зуміє підвищитись у рейтингу.
Наомі Осака вийшла у фінал US Open-2020. Такий чудовим результатом японська тенісистка вже забезпечила собі як мінімум четверту сходинку у рейтингу, інформує Sport.ua.
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Якщо Осака зможе здобути перемогу у фіналі над Вікторією Азаренко з Білорусі, тоді у такому випадку ввійде у топ-3 найкращих тенісисток планети.
Тенісистка з Білорусі навіть у разі виграшу титулу випередити Еліну Світоліну не зможе. Але тенісистка може впритул наблизитися до першої десятки.
Додамо, що нещодавно фонд Еліни Світоліної оголосив про новий набір у її черговий навчально-тренувальний табір для талановитих дітей України. Він відбуватиметься на базі тенісного центру "Lawn Tennis Club", який знаходиться в Одесі.
У яких турнірах візьме участь Світоліна
- Світоліна зіграє на Ролан Гаррос.
- тенісистка заявилася на турнір WTA International, який запланований в Страсбурзі (Франція). Це за тиждень до старту паризького Ролан Гаррос. Світоліна вже заявилась на турнір.
- Також Еліна планує зіграти у Мадриді у вересні, цей турнір стане першим офіційним після відновлення сезону для українки.
- Прізвище українки з'явилося в попередньому списку нового турніру WTA в Остраві (Чехія) категорії Premier з призовим фондом у 528,5 тисяч доларів.
Де будуть інші українки у рейтингу
Друга ракетка України Даяна Ястремська, опуститься на три позиції та стане 28-ю у рейтингу. Причиною цього став поганий результат тенісистки, який є гіршим, ніж торік.
Марта Костюк, яка дійшла найдальше з українок на Відкритому чемпіонаті США, зробить чудовий прорив у списку, вона підійметься вгору відразу на 18 місця та буде розташовуватись на 119 сходинці.