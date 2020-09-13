Закарпатський "Минай" 13-го вересня дебютував в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). У першому ж матчі "Минай" здобув перемогу, перегравши в Ужгороді "Олександрію".

Минай – Олександрія 1:0

Гол: Шиндер, 34

Дивіться також: "Динамо" у нудному матчі з "Десною" втратило перші очки у новому сезоні УПЛ: відео

Новачок УПЛ "Минай" з ентузіазмом розпочав гру та агресивно виглядав на старті, пише 24 канал. Перший момент виник саме в закарпатців.

На 10-й хвилині на вістрі атаки після вибивання Поповича опинився Кожанов. Денису вдалося пробити, але Паньків забрав м'яч до рук. Ближче до середини тайму "Олександрія" перехопила ініціативу.

На 26 хвилині Мишенко завдав першого удару у ствір воріт господарів. "Олександрія" розгорнула швидку атаку, проте Попович легко впорався з пострілом Мишенка.

Дебютний гол "Минаю"

У складі "Минаю" найбільше гостроти йшло від Шиндера, який вдало відкривався. На 34-й хвилині він відзначив своє повернення в УПЛ голом. Кожанов подав з кутового, після якого Антон продавив Дубру та ударом головою влучив у нижній кут воріт – 1:0.

Дебютний гол "Минаю" в УПЛ публіка на стадіоні "Авангард" в Ужгороді зустріла бурхливими оваціями. На грі було присутні близько 2 500 глядачів.

Після перерви "Олександрія" контролювала м'яч та затисла "Минай" на його половині поля. Закарпатцям було складно вийти в атаку, адже гості активно пресингували.

Попри домінування на футбольному полі "Олександрії" важко давалося створювати гострі моменти. Тільки на 72-й хвилині Поповичу вдруге довелося рятувати партнерів. Після навісу Мишенка зі штрафного Ковалець класно пробив головою. Та воротар продемонстрував чудову реакцію та ефектно відбив м'яч.

На 76-й хвилині Ковалець розрядив свою гармату з-за меж штрафного і Попович кінчиками пальців відбив м'яч. Завдаючи удару, Ковалець зазнав ушкодження, але зміг продовжити гру.

Уже через дві хвилини Кирило знову загрожував воротам Поповича, проте голкіпер "Минаю" вкотре був на висоті.

Під завісу гри в діях обох команд побільшало браку. Зокрема, "Минай" через помилки втрачав нагоди вийти у небезпечні атаки. Також помітно підсіла фізика гравців закарпатського клубу.

У компенсований час "Минай" мав стовідсоткову нагоду збільшити перевагу. Після обрізки гравця "Олександрії" Книш пробивав у порожні ворота, але не влучив.

У підсумку "Минай" відстояв сенсаційну перемогу та успішно розпочав сезон-2020/2021.

Минай – Олександрія відеоогляд

Турнірна таблиця УПЛ