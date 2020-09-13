Полтавська "Ворскла" 13-го серпня здобула другу перемогу у рамках української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2020/2021. Полтавський клуб здолав дебютанта УПЛ – "Інгулець".

Ворскла – Інгулець 2:0

Голи: Степанюк, 37, Кане, 67 (п)

Вилучення: Козак, 71 (Інгулець)

Дивіться також "Зоря" несподівано програла "Маріуполю" та зазнала другої поспіль поразки: відео

На старті поєдинку командам не вдавалося демонструвати якісний футбол, пише 24 канал. Першого моменту в грі довелося чекати аж до 26 хвилини й виник він у гостей.

Запорожець розігнав контратаку, Коваленко віддав на фланг на Козака, а той з кута штрафного щільно пробив. Різник з другої спроби зафіксував м'яч у руках.

"Ворскла" акцентовано й результативно відповіла на 37-й хвилині. Пап-Аліун запустив Васіна по лівому флангу, де той майстерно пошив у дурні Ковальова. Васін увійшов у штрафний та прострілив від лицьової на Степанюка. Останній викрутив стопу і переправив м'яч у вже порожні ворота.

Через хвилину на табло могло горіти 2:0, якби не дивовижний Шуст. Ексворотар "Шахтаря" відбив удар Пердути, м'яч після якого летів у верхній кут.

На 52-й хвилині гострий момент знову виник біля воріт гостей. Васін дотепно відпасував на Кане, який завдав потужного удару. На щастя для "Інгульця", Кане влучив у сітку із зовнішньої сторони воріт.

Підопічні Сергія Лавриненка відповіли майже відразу: Коваленко гостро пробив зі штрафного, але, як і Кане – не влучив.

На 67-й хвилині справи дебютанка УПЛ стали ще гірші. За гру рукою у штрафному Семенка арбітр призначив пенальті. Удар з позначки чітко виконав Кане.

На 71-й хвилині "Інгулець" залишився у меншості: арбітр вилучив Козака. Рішення арбітра формально вирішило долю гри. "Інгулець" втратив шанс позиційно атакувати, а "Ворскла" вже просто не хотіла, адже досягла результату.

Завдяки перемозі "Ворскла" очолила турнірну таблицю чемпіонату України. Полтавці поки єдинка команда, яка виграла два матчі. Хоча "Шахтар" та "Минай" провели тільки по одному поєдинку.

Ворскла – Інгулець відеоогляд

Турнірна таблиця УПЛ