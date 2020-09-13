Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заговорив про свій трансфер у іншу команду. Француз вже розповів босам клубу, що покине ПСЖ вже наступного року.

Як повідомляє The Times, Мбаппе відхилив кілька пропозицій ПСЖ щодо підписання нового контракту на покращених умовах. Для футболіста сезон 2020/21 стане останнім у футболці ПСЖ.

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Останній рік у ПСЖ

21-річний нападник хоче продовжити кар'єру в АПЛ чи Ла Лізі. Він не раз говорив, що йому імпонує робота наставника чемпіона "Ліверпуля" Юргена Клоппа. Також раніше були чутки, що послугами Мбаппе цікавляться "Реал" та "МанСіті". У боротьбу за Мбаппе може вступити "Манчестер Юнайтед",

Контракт Мбаппе з ПСЖ діє ще до літа 2022 року, тому покинути клуб у статусі вільного агента не вийде.

У 2018 році парижани заплатили "Монако" за Мбаппе 180 мільйонів євро, що й досі залишається другим найдорожчим трансфером у світі після трансферу бразильця Неймара.