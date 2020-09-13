Японська тенісистка Наомі Осака у фіналі Відкритого чемпіонату США переграла білоруску Вікторію Азаренко. Японка двічі відігравалась у матчі та змогла здобути трофей.

Тенісистки провели на корті 1 годину 54 хвилини. Тріумф у вирішальному поєдинку приніс переможниці 3 мільйони доларів, інформує 24 канал.

Наомі Осака – Вікторія Азаренко 2:1 (1:6, 6:3, 6:3)

На початку зустрічі представниця Білорусі загнала в шок японську тенісистку. Вона не залишила жодного шансу Осаці та залишила перший сет за собою – 1:6.

Білоруска далі продовжувала дивувати суперницю і у другому сеті. Азаренко на початку другої частини зустрічі вела у рахунку 0:2. Але Наомі вдалось перевернути хід поєдинку з ніг на голову. Спершу вона взяла другу партію – 6:3, а почувши смак впевненої гри та фортуни зуміла на куражі вирвати перемогу у вирішальному третьому сеті – 6:3.

Білоруська тенісистка зробила 3 ​​ейси, допустила 2 подвійні помилки і реалізувала 5 брейк-пойнтів. Осака зробила 6 ейсів, допустила дві подвійні помилки і реалізувала 5 брейк-пойнтів, в тому числі 2 у вирішальній партії.

У підсумку Осака виграла свій другий US Open. Перший трофей здобула у 2018 році. Загалом це її третя перемога на турнір Великого Шлему. Вона додала у свою скарбничку ще один титул, який став шостим у її кар'єрі. Завдяки цій перемозі вона поповнила свій бюджет кругленькою сумою, а також зуміла піднятись у топ-3 рейтингу WTA. Японка випередила українку Еліну Світоліну та посунула українську тенісистку з 5 на 6 місце у списку.

2018 2020 pic.twitter.com/kW8RiMZecb — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

Для Азаренко це був третій фінал в Нью-Йорку. У 2012 і 2013 роках Вікторія зазнавала поразки від американки Серени Вільямс. Азаренко ж зуміла заробити 1,5 мільйони доларів.

Наомі Осака – Вікторія Азаренко відеоогляд фіналу US Open-2020