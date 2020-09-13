Мік Шумахер, син семиразового чемпіона світу Формули-1 Міхаеля Шумахера, випробував болід, на якому його батько востаннє став чемпіоном світу. 13-го вересня Мік Шумахер у виставковому заїзді проїхався на трасі "Муджело" в Італії.

Мік Шумахер, який виступає у класі Формула-2, проїхав по трасі "Муджелло" на Ferrari F2004. повідомляє 24 канал.

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У 2004 році Міхаель Шумахер у рекордний сьомий раз став чемпіоном Формули-1. У тому сезоні Міхаель Шумахер виграв 13 етапів і 15 разів фінішував на подіумі.

Після Шумахера тільки Кіммі Ряйкконен у 2008 році став чемпіоном у складі Ferrari.

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Зазначимо, що гран-прі Тоскани в Італії був ювілейним 1000-м для Ferrari.