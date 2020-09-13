Луганська "Зоря" у рамках другого туру української Прем'єр-ліги зазнала поразки від "Маріуполь". "Азовці" 13-го вересня здолали "Зорю" завдяки єдиному голу Топалова.

Зоря – Маріуполь 0:1

Гол: Топалов, 61

Вилучення: Ігнатенко, 86 (Маріуполь)

Дивіться також "Минай" дебютував в УПЛ сенсаційною перемогою над "Олександрією": відео

Хід матчу

Перший тайм матчу не увінчався зливою моментів або бодай голом, пише 24 канал. Команди рівну кількість часу володіли м'ячем, хоча саме "азовці" завдали більше точних ударів – чотири проти двох.

На 18 хвилині хороший момент мав хавбек "Зорі" Громов. Артем не забивав з меж штрафного майданчика після сольного проходу Кочергіна. "Азовців" виручив Гальчук.

Ще один момент у Громова був на 32-й хвилині, який виник після сумбуру у штрафному "Маріуполя". Артем не дотягнувся до гострої передачі Гречкіна.

Відразу по перерві гості ледь не "наварили" на гол у свої ворота. Гальчук несподівано отримав передачу й вимушений був бігти до м'яча. Хоча голкіпер вибив його, м'яч опинився у Юрченка. Хавбек пробив "черпаком", але не влучив у порожні ворота.

"Маріуполь" відповів відразу. Кулаков отримав м'яч в центрі штрафного і завдав удару. Шевченко був на висоті.

На 61-й хвилині "азовці" відкрили рахунок у грі. Гості перехопили м'яч неподалік штрафного "Зорі", Кулаков прокинув повз Абу Ханну та прострілив на протилежний фланг. Передачу впевнено замкнув Топалов.

"Зоря" могла зрівнювати рахунок на 77-й хвилині. Кочергін віддав передачу у центр штрафного: Юрченко дотепно пропустив на Назарину, який завдав потужного удару. На жаль, для "Зорі", м'яч пролетів над воротами.

На 86-й хвилині "Маріуполь" залишився у меншості: Ігнатенко награв на два гірчичники та покинув поле. Попри фінальну навалу "Зорі" не вдалося вирвати бодай нічию.

Для підопічних Віктора Скрипника це друга поспіль поразка у чемпіонаті. У першому турі "Зоря" програла "Десні". Натомість "Маріуполь" після невдачі у грі з "Олександрією" здобув дебютну перемогу.

Зоря – Маріуполь відеоогляд

Турнірна таблиця УПЛ