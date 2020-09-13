В Італії у неділю, 13-го вересня, відбувся 9-й етап Формули-1 сезону-2020. Перемогу на гран-прі Тоскани, яке двічі зупиняли через аварії, здобув британець Льюїс Хемілтон.

Хемілтон стартував першим і тільки одного разу на короткий проміжок часу віддав лідерство у гонці партнеру по команді Mercedes Валттері Боттасу. пише 24 канал. Боттас фінішував другим. Третім став Алекс Албон з Red Bull. Для тайського гонщика це дебютний подіум у Формулі-1.

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Хід гонки

Старт гонки виявився надзвичайно цікавим: гонщики не встигли проїхати коло, як з'явився автомобіль безпеки.

Вдало розпочав гран-прі Шарль Леклер, який з 5-ї сходинки піднявся на 3-у. Натомість через аварію зійшли П'єр Гаслі та Макс Ферстаппен. Останній після того, як ледь не обігнав Хемілтона, різко почав втрачати швидкість і зіткнувся з іншим болідом.

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Drama from the off - Bottas gets a flyer but behind Verstappen is into the gravel and OUT of the race! #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/gb6UMCc4cH — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Лідерство під час старту втратив Хемілтон, якого обігнав Боттас.

На 7-у колі під час рестарту гонки знову сталася аварія – жовті прапори і як наслідок повернення автомобіля безпеки. Через коло гонку було зупинено, щоб маршали могли прибрати уламки розбитих машин.

Боттас на рестарті вирішив не розганятися і пелотон був дуже густим. Джовінацці вирішив швидше розігнатися і в'їхав у Магнуссена, після чого за ланцюговою реакцією зачепило Сайнса та Латіфі.

Також проблеми виникли в Естебана Окона через перегрівання гальм. Таким чином, у гонці залишилося 13 пілотів.

LAP 6/59



The Safety Car goes in but immediately there's a big shunt at the back of the field#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/wt5hvIrVJd — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

The incident brings out a RED FLAG



Four drivers were involved in this crash - Giovinazzi, Latifi, Magnussen and Sainz - all are out of their cars and seemingly ok #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/vE0FuXm0A9 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

На 10-у колі під час рестарту Хемілтон повернув собі лідерство, обійшовши Боттаса. Натомість Алекс Албон з 4-го місця відкотився на 7-е. За два кола пілоти Mercedes пішли у відрив, що могло свідчити тільки про відсутність боротьби за перемогу.

На 15-у колі Ріккардо вдало атакував Переса і піднявся на 5-у позицію. З останньої сходинки прорив почав Феттель, який обійшов Грожана та Ряйкконена.

Цікава боротьба була за третє місце, адже Леклера наздогнав Стролл. На 18-у колі Леклер не збіг відбити атаку канадця, який на прямій використав DRS.

Через три кола Леклер був уже 7-м: Шарля в однаковому стилі обігнали Ріккардо, Албон та Перес. На 22 колі нерви Леклера не витримали і він першим заїхав у бокси, взявши жорстку гуму – стратегія Ferrari була доїхати гонку з одним піт-стопом.

LAP 21/22:



Leclerc is passed by first Albon, then Perez.



The Ferrari driver radios his team

"Those tyres are ****** minus 2. As quick as we can get on the other set would be good"



He pits, and returns to the track in P13#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/skdNk5kzW9 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

На 28-у колі Норріс наздогнав Переса та пройшов мексиканця. Після серії піт-стопів ситуація на трасі не змінилася: пілоти Mercedes лідирували з комфортною перевагою, від яких сильно відстав Ріккардо. Надалі втрачав позиції Леклер, якого пройшов ще й Норріс.

На 38-у колі Леклера наздогнав і Квят, але росіянин не встиг обігнати пілота Ferrari, який заїхав у бокси по нову гуму.

На 43-у колі автомобіль безпеки втретє виїхав на трасу. Свій болід розбив канадець Ленс Стролл, який переслідував Ріккардо. Стролл вилетів у 9-у повороті. Пілот заявив, що в нього стався прокол.

На 45-у колі гонку вдруге вирішили зупинити. Тільки 12 пілотів продовжували боротьбу за перемогу.

Під час евакуації боліда Стролла він почав горіти.

Третій старт гонки з місця увінчався обгоном Ріккардо. Австралієць обійшов Боттаса, хоча той швидко відіграв позицію. На 4-у сходинку піднявся Албон, пройшовши Переса.

П'ять секунд штрафу отримав Ряйкконен, адже заїхав на піт-лейн, коли це було заборонено. На 51-у колі до першого подіумі у Формулі-1 наблизився Албон: він обійшов Ріккардо.

У підсумку Хемілтон доїхав першим та здобув чергову перемогу в сезоні. Другим став Боттас, а вперше на подіумі, посівши третє місце, опинився Албон.

Результати гонки

Хемілтон Боттас Албон Ріккардо Перес Норріс Квят Леклер Ряйкконен Феттель Рассел Грожан

Тільки дві команди фінішували на гран-прі Тоскани у повному складі – Mercedes та Ferrari. Для італійської команди це був ювілейний 1000-й гран-прі.