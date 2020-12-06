Непереможений напівсередньоваговик Тарас Шелестюк публічно заявив про бажання провести бій з Ерролом Спенсом. Він пообіцяв, що це був би яскравий поєдинок.

У ніч з 5 на 6 грудня Еррол Спенс за рішенням суддів переміг Денні Гарсію у 12-раундовому бою. Відразу після поєдинку український боксер Тарас Шелестюк захотів, щоб наступним його суперником став саме переможець з США, пише 24 канал.

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Виклик непереможному супернику

Українець у своєму твіттер-акаунті написав пост, де написав своє бажання вийти на один ринг зі Спенсом.

Я хочу побитися з Ерролом Спенсом. Україна проти США – це буде насичений поєдинок. Сьогодні Денні не хотів битися з Ерролом,

– написав Шелестюк.

I would like to fight @ErrolSpenceJr vsIt will be much performance fight.

Tonight Danny don’t want to fight with Errol...#SpencevsGarcia #SpenceGarcia — Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) December 6, 2020

Хто такий Тарас Шелестюк? Непереможний український боксер, який у своїй кар'єрі ще не знає смаку поразок. У 2012 році здобув "бронзу" Олімпіади у Лондоні. Востаннє на ринг виходив в останній день січня 2020 року, де за рішенням суддів українець здобув перемогу над аргентинцем Луїсом Альртом Вероною.

Що відомо про Еррола Спенса

Спенс ще жодного разу не програвав суперникам. Чемпіон світу за версіями IBF (2017 – до сьогодні) та WBC (2019 – до сьогодні) у напівсередній вазі.

Декілька разів перемагав на національному чемпіонаті США. У 2015 році отримав статус найбільш перспективного боксера.

У 2017 році за версією The Ring посідав 7 місце, а на 9-й сходинці розташувався на думку BoxRec.