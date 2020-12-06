У неділю, 6 грудня, Олександрія зіграла на виїзді проти Колоса у рамках 12-го туру УПЛ. Команди не змогли визначити сильнішого, завершивши поєдинок нічиєю.

Колос – Олександрія 1:1

Голи: Селезньов, 26 (п) – Шастал, 54

Нереалізований пенальті: Гречишкін, 15

Тайм пенальті

Команди не надто гостро розпочали поєдинок. Селезньов сигналізував, що після його удару м'яч влучив у руку захисника. Але арбітр був невблаганний та вказав продовжити гру, пише 24 канал.

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Банада підхопив м'яч після серії рикошетів та гарматно пробив у ворота – вище воріт.

На Ковальці сфолили у штрафному гостей – пенальті. До позначки підійшов Гречишкін Волинець вгадав напрямок удару та врятував свою команду.

Цього разу суддя призначив пенальті у ворота Колоса. Шастал намагався вибити м'яч далі від воріт, але замість м'яч влучив у ногу Селезньову. 11-метровий удар пішов виконувати сам Селезньов. Паньків реагував по м'ячу, але не зумів дотягнутись до удару нападника – 1:0.

Волинець знову на місці. М'яч після рикошету від Селезньова міг залетіти за комірець воротаря. Але голкіпер кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий.

Відразу ще один момент біля воріт Колоса. Бабогло вистрибнув вище на всіх футболістів та пробив у нижній кут воріт – Волинець врятував команду. Щось неймовірне творив голкіпер господарів у рамці воріт.

З антигерої у герої

Ковалець класно протягнув м'яч впритул до воріт, віддав навісну передачу прямо на голову Шастала. Його удар був легким за силою, але цього вистачило для гола – 1:1.

Гостро могло бути біля воріт Колоса. М'яч після метушні оборонців господарів ледь не опинився у ногах гравця Олександрії. Але голкіпер вчасно розрядив ситуацію.

Декілька атак від команд так і не завершились нічим вдалим. У завершальній стадії атак їм не вистачало останнього пасу, який би дозволив вирішити долю зустрічі. Керманичі провели декілька замін, щоб дещо освіжити гру.

Антюх дотепно розіграв комбінацію з Костишиним, де перший потужно пробив – Паньків знову врятував ворота.

Наприкінці основного часу перспективний штрафний був у ворота Олексадрії. Але Оріховський влучив у стінку з гравців, яку вибудував Паньків.

Антюх потилицею пробив після подачі з кутового. М'яч потрапив у сітку, але за межами поля.

Фінальний свисток судді зафіксував нічию – 1:1.

Колос – Олександрія відеоогляд