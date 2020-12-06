Потенційний кандидат на тренерське крісло Реала Маурісіо Почеттіно заявив про бажання серйозно підсилити склад мадридців. Клуб не хоче погоджуватись на такі умови, тому швидше за все не домовиться з аргентинцем про контракт.

Начебто підписання трьох трансферів може допомогти Реалу підписати угоду з Маурісіо Почеттіно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Трансферні умови потенційного тренера

Якщо аргентинський фахівець таки очолить клуб з Мадрида, то хоче поповнити склад трьома талановитими гравцями. Ними стали нападник Тоттенхема Гаррі Кейн, форвард Пауло Дібала та хавбек Тоттенхема Деле Аллі. До слова, перші двоє раніше грали під керівництвом Почеттіно.

Боси Реала з труднощами розглядають такі рішення тренера. Клуб переживає непрості часи, тому здійснити дані трансфери наразі буде складно.

Раніше повідомлялось, що він є головним кандидатом на крісло наставника "вершкових". Представники Реала вже начебто розпочали перемовини зі спеціалістом.