Донецький Олімпік у рамках 12-го туру чемпіонату України впевнено переміг львівський Рух. Донеччани здобули перемогу у неділю, 6-го грудня, та піднялися на 5-е місце у турнірній таблиці.

Олімпік – Рух 3:1

Голи: Шахаб, 8, 62, Беніто, 24 – Кондраков, 69

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Уже на 8-й хвилині гри донеччани відкрили рахунок, пише 24 канал. Лебеденко класно пройшов лівим флангом та зробив навіс у штрафний. Іранець Шахаб в один дотик пробив і м'яч від газону залетів у ворота.

Львів'яни свій шанс мали на 22-й хвилині. Кондраков з меж штрафного пробив головою, але вище воріт.

На 24-й хвилині рахунок вже був 2:0. Донеччани вийшли в атаку завдяки лонгболу, після якого м'яч опинився у Беніто. Орендований у Динамо легіонер пробив з-за меж штрафного і м'яч після підступного рикошету опинився у воротах.

Ще один момент біля воріт Олімпіка виник після штрафного. Федорчук класно пробив, але рикошетом від стінки м'яч пролетів повз ворота.

Після перерви Шахаб забив свій 8-й гол у чемпіонаті України сезону-2020/2021. Політило пройшов лівим флангом та класно прострілив. М'яч зрикошетив від поперечини й Шахаб відправив його в порожні ворота.

На 69-й хвилині Кондраков відновив інтригу в матчі. Гравець Руха вдало пробив головою після навісу та відіграв один м'яч. Та розвинути локальний успіх Рух не зміг. Перемога Олімпіка, який підіймається на 5-е місце. Рух продовжує перебувати на останньому місці.

Олімпік – Рух відеоогляд