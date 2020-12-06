Конкуренти у битві за третє місце – чернігівська Десна та полтавська Ворскла зійшлися 6-го грудня у рамках 12 туру УПЛ. Перемогу на останній хвилині матчу вирвала Десна.

Десна – Ворскла 1:0

Гол: Дегтярьов, 90+4

Вилучення: Степанюк, 84 (Десна)

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Уже на 9-й хвилині господарі отримали шанс відкрити рахунок, пише 24 канал. Будківський вивів Мудрика віч-на-віч з Різником. Михайло пробив низом, але Різник відвів загрозу.

Ворскла відповіла хорошим моментом у Челядіна. Він наважився на удар із середньої дистанції, але Пасту все одно довелося постаратися, щоб відбити м'яч.

Майже відразу після атаки у полтавців стовідсотковий шанс мала Десна. Будківський обіграв суперників, розвернувся та спробував поцілити під поперечину з меж штрафного. Та Різник здійснив робочий сейв.

На 37-й хвилині м'яч міг побувати у воротах "сіверян". Після кутового Щербак вдало зіграв на підбиранні та у футзальному стилі спробував проткнути м'яч повз голкіпера. Паст зумів зупинити м'яч.

Після перерви Десна претендувала на пенальті. Після удару Будківського м'яч начебто влучив у руку Пуцліна. Гравець Ворскли ховав руки за спину, але таким чином розвернувся, що перешкодив польоту м'яча. На матчі не використовувалася система VAR. Катерина Монзуль не угледіла порушення правил, тому не призначила одинадцятиметровий.

Під завісу матчу Ворскла залишилася у меншості. Монзуль вилучила Степанюка. Десна встигла скористатися більшістю. Уже на останній хвилині Монзуль призначила сумнівний штрафний у бік воріт Ворскли.

Після подачі Дегтярьов пробив головою й Різник відбив м'яч уже за лінією воріт. Окрім того, Тамм добив м'яч у порожні ворота. Не встигли гості розіграти м'яч у центрі поля, як пролунав фінальний свисток.

Завдяки перемозі Десна обійшла Ворсклу в турнірній таблиці: з 20 очками чернігівці тепер треті. Ворскла має на бал менше й посідає четверте місце.

Десна – Ворскла відеоогляд