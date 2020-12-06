У фінському Контіолахті завершується другий етап Кубка світу з біатлону. У неділю, 6-го грудня, відбулася чоловіча класична естафета. Перемогу здобула збірна Норвегії.

Перемогу Норвегії принесла четвірка Стурла Легрейд, Ветле Шостад Крістіансен та брати Тар'єй і Йоганнес Бьо. Про це повідомляє 24 канал.

Варте уваги Україна фінішувала п'ятою у першій біатлонній естафеті сезону, перемогла Швеція

На "срібло" напрацювали шведські біатлоністи (Пеппе Фемлінг, Єспер Нелін, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон). Бронзову нагороду здобула Німеччина (Ерік Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль).

Результати

1. Норвегія

2. Швеція

3. Німеччина

...

10. Україна

Хід гонки

На першому етапі найкраще відпрацювали США та білоруси, які завдяки чистій стрільбі вийшли у лідери. Слідом йшли норвежці та росіяни, які використали додаткові патрони.

Українець Артем Прима на "стійці" використав три додаткові патрони та передав естафету 8-м з відставанням від Норвегії у 26 секунд. Водночас сильно відкотилася Франція через три штрафні кола.

Після другого етапу Дмитро Підручний підняв Україну на 4-е місце завдяки швидкій стрільбі на "стійці". У лідерах продовжила перебувати Німеччина, Норвегія та Швейцарія.

Третій етап Україна провела не так вдало: Руслан Ткаленко використав на двох рубежах 4 запасні патрони. Україна продовжила перебувати у топ-10, але Норвегія та Німеччина відірвалися майже на дві хвилини.

На вирішальному 4-у етапі Йоганнес Бьо подарував неабияку інтригу. Лідер гонки використав три додаткові патрони, щоб закрити одну мішень. Це дозволило Бенедикту Доллю та Себастьяну Самуельссону скоротити відставання.

23-річний українець Богдан Цимбал швидко закрив усі 5 мішеней та підняв Україну на 8-е місце. На "стійці" Бьо закрив питання переможця гонки та здобув для Норвегії "золото".

У битві за друге місце Самуельссон "перестріляв" німця Долля, який використав на один додатковий патрон більше. На дистанції Долль не зміг наздогнати шведа.

Богдан Цимбал не зміг нав'язати боротьбу більш іменитим суперникам. Перспективний українець вдало відпрацював і на "стійці", продемонструвавши топ-рівень. Богдан приніс Україні 10-у сходинку.