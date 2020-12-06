У фінському Контіолахті завершився другий етап Кубка світу з біатлону. У неділю, 6-го грудня, відбулася жіноча гонка переслідування (персьют). Перемогу здобула норвежка Тіріль Екхофф. Найкраще з українок виступила Дар'я Блашко.

Тіріль Екхофф стартувала 8-ю і відстрілялася чисто на чотирьох воневих рубежах. Це і принесло Екхофф перемогу, пише 24 канал.

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Понад 20 секунд Екхофф програла її землячка Марте Олсбю, яка виграла "срібло". Третє місце посіла шведка Ханна Еберг.

Результати

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Марте Олсбю (Норвегія)

3. Ханна Еберг (Швеція)

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12. Дар'я Блашко (Україна)

41. Олена Підгрушна

Валентина Семеренко (зійшла з дистанції)

Хід гонки

За підсумками спринту першою на старт вийшла шведка Ханна Еберг. Слідом за нею – Анаїс Шевальє та Ельвіра Еберг. З українок першою на дистанцію вийшла Валентина Семеренко. Дар'я Блашко стартувала 18-ю, а Олена Підгрушна – 25-ю.

Ханна Еберг збергла лідерство після першої стрільби. Попри промах на другому місці залишилася Шевальє. Українки вибули з топ-20 через погану стрільбу. Семеренко пішла на три кола штрафу, а Підгрушна й Блашко – одне.

Еберг "спіймала" штрафне коло на другій "лежці", що дозволило Марте Олсбю скоротити відставання до 10 секунд. Шевальє вибула з лідерок через 2 штрафні кола.

За результатами другої стрільби свою позицію покращила Блашко, яка закрила всі мішені. Підгрушна та Семеренко пішли на ще одне штрафне коло.

На третю стрільбу Еберг та Олсбю прийшли разом і синхронно пішли на штрафне коло. Цим скористалася Тіріль Екхофф, яка наздогнала суперниць. Українка Блашко знову відпрацювала чисто та увійшла у топ-20.

Натомість серйозні проблеми зі стрільбою було в інших українок: Підгрушна пішла на одне коло штрафу, а Семеренко – два.

Трійка Екхофф, Олсбю та Еберг разом прийшли на вирішальну стрільбу. Екхофф відпрацювала чисто й виграла гонку. Олсбю та Еберг повели боротьбу за срібну нагороду, яку виграла норвежка. Ебеерг – третя.

Дар'я Блашко, хоч і досить довго, але закрила всі мішені на останній стрільбі. Це підняло українку на рекордне для неї 12-е місце. Підгрушна зайшла на ще одне штрафне коло, а Семеренко – аж три. У підсумку Олена фінішувала 41-ю, а Валентина вирішила зійти з дистанції.