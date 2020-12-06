Луганська Зоря продовжила переможну серію до чотирьох матчів. У неділю, 6-го грудня, луганська команда у Запоріжжі здолала Дніпро-1 у рамках 12-го туру УПЛ.

Зоря – Дніпро-1 3:1

Голи: Громов, 52, 75, Іванісеня, 84 – Назеренко, 90

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Вперше загроза в матчі виникла біля воріт Зорі, пише 24 канал. Назаренко класно увірвався у штрафний та вирішив пробити. Він влучив у голкіпера, хоча простріл, можливо, приніс би більше загрози біля воріт луганців.

На 29-й хвилині відкрити рахунок у грі мав герой матчу з Лестером Аллах'яр Сайядманеш. Іранець опинився сам перед воротами та зі всієї сили поцілив у стійку. Дніпряни відповіли класним ударом Ярмолюка, але м'яч пролетів над воротами.

Після перерви Зоря розмочила нулі на табло. Юрченко зробив навісив зі штрафного точно на Іванісеню. Дмитро залишився наодинці й головою відпасував на Громова. Артем переправив м'яч у порожні ворота.

На 75-й хвилині Громов поставив крапку в матчі: Артем зупинив прекрасний дальній пас Фаворова, хитнув оборонця та пробив у протихід Шевченку – 2:0.

Наприкінці матчу гостей добив Іванісеня. Після подачі з кутового відразу декілька гравців Дніпра-1 не змогли завадити пробити хавбеку Зорі. Той виграв верхову дуель та легко переграв Шевченка.

Дніпро-1 не хотів покидати поле без голу престижу. На 90-й хвилині Назаренко реалізував вихід на побачення з голкіпером Зорі. У підсумку перемога луганців з рахунком 3:1.

Зоря – Дніпро-1 відеоогляд

До уваги. Завдяки перемозі Зоря підіймається на 5-е місце. Дніпро-1 продовжує перебувати на 12-у місці. У пасиві дніпрян уже 8-а поразка.