Побиття від Зорі, втрата Миколенка: топ-новини спорту 31 жовтня
Джерело:24 канал
У неділю, 31 жовтня, відбулося чимало подій у світ спорту. Про головні спортивні події читайте у дайджесті Спорт 24.
Наступний бій Ломаченка відбудеться в грудні
Промоутерська компанія TopRank офіційно оголосила про поєдинок Василь Ломаченко – Річард Коммі. Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року.
Детальніше TopRank підтвердив бій Ломаченко – Коммі: дата та місце проведення поєдинку
Протистояння відбудеться у Нью-Йорку. Раніше промоутер Боб Арум повідомляв. що бійці вийдуть на ринг арени "Madison Square Garden". Це буде другий бій українця після фіаско від Теофімо Лопеса.
Річард Коммі теж має у своєму пасиві поразку від Лопеса. Їх бій відбувся у грудні 2019 році у Нью-Йорку. На кону стояв титул чемпіона світу за версією IBF, яким володів Коммі. Річард не зміг впоратись із потужним американцем. У другому раунді Річард зазнав поразки технічним нокаутом.
Миколенко пропустить гру з Барселоною
Віталій Миколенко щонайменше два тижні пробуде поза футбольним полем. Про це повідомив головний наставник команди Мірча Луческу.
Миколенко не зможе допомогти "біло-синім" у наступних матчах через травму. Також через пошкодження захисник ризикує пропустити найближчі поєдинки збірної України у відборі чемпіонату світу-2022.
- У сезоні-2021/2022 Миколенко відіграв за чемпіона України 15 матчів, у яких зробив три асисти.
Втрата для Барселони
Каталонська Барселона втратила лідера захисту Жерара Піке перед матчем Ліги чемпіонів проти Динамо. 34-річний віцекапітан Барселони Жерар Піке не допоможе команді у найближчому єврокубковому поєдинку. Центральний захисник зазнав пошкодження у матчі проти Алавеса.
Що сталося з Агуеро
Також Нападник Барселони Серхіо Агуеро достроково покинув поле у матчі з Алавесом.
Наприкінці першої 45-хвилинки нападник сигналізував арбітру матчу, що йому потрібна допомога медиків. Агуеро на власних двох ногах покинув поле та достроково завершив для себе поєдинок з Алавесом.
Наразі форвард Барселони перебуває в лікарні, де проходить комплексне обстеження серця. Поки що не відомо, коли футболіст зможе повернутися на поле.
Результати УПЛ
Львів із мінімальним рахунком обіграв Колос на виїзді та несподівано здобув три очки у виїзній грі. Львівський Рух 31 жовтня приймав Олександрію у рамках 13 туру УПЛ. Жодній з команд не вдалося забити у ворота суперників. Натомість у поєдинку Зоря – Металіст забили аж 7 голів. Команда з Луганська розгромила харків'ян.
Третя перемога Урагану у Лізі чемпіонів
Івано-франківський Ураган показав 100-відсотковий результат в основному раунді Ліги чемпіонів. Український клуб здобув третю поспіль перемогу у трьох єврокубкових матчах. В останньому поєдинку завдяки дублю Фаренюка команда святкувала впевнено перемогу з рахунком 2:0. Цього разу українці стали кривдниками румунського Юнайтед Галац.