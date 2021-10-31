Колос – Львів 0:1

Гол: Романчук, 84

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Вже на початку зустрічі Колос втратив чудову нагоду відкрити рахунок у матчі. Павловець головою скидав м'яч на дальню стійку після подачі зі штрафного. Але ніхто з партнерів по команді не відгукнувся на передачу.

Клуб із Ковалівки повністю домінував у матчі. Ільїн міг розмочити нулі на табло, але не реалізував вихід сам на сам. Голкіпер вчасно вийшов із воріт, зменшив кут удару та не дозволив гравцю суперника його перекинути. Відразу після цього ніхто з футболістів Колоса не відгукнувся на простріл з правого флангу.

"Пожежа" була біля воріт господарів. Політило виконав гостру передачу з флангу у воротарський Колоса. Але жоден з гравців львівського клубу не зумів впритул розстріляти ворота суперника. Команди такими вибуховими моментами атакували у матчі. Протягом першої 45-хвилинки жоден з голкіперів обох команд реально не вступав у гру.

Рахунок першого тайму був закономірний – 0:0.

На початку другого тайму Львів змарнував чудову нагоду забити. Захисники Колоса помилились у контролі м'яча на власній частині поля. Нич перехопив м'яч, але не став завдавав удару, віддавши передачу на Довгого. Але капітан львівського клубу не дотягнувся до цього пасу. Дуже ганебна гра в атаці у виконанні гравців Львова.

Багато боротьби та емоцій було на футбольному полі, але не моментів.

На 84-й хвилині гості вийшли вперед у рахунку. Ернест головою пробив після подачі зі штрафного – голкіпер Колоса впорався з ударом. Але м'яч відлетів прямо у ноги Романчука, який заніс м'яч у ворота суперника – 0:1.

Після пропущеного голу Колос не створив нічого небезпечного. Львів мінімально обіграв клуб із Ковалівки на виїзді – 0:1.